В «Дженоа» объяснили увольнение Шевченко

Генеральный директор итальянского клуба «Дженоа» Йоханнес Шпорс объяснил, почему принял решение отправить в отставку с поста главного тренера украинца Андрея Шевченко. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Шпорс заявил, что под руководством Шевченко улучшений в игре и результатах команды не произошло. «Мы постоянно общались с Шевченко, были честны и открыты с ним. Поняли, что нам не хватит энергии. Зачастую лучше принять быстрое решение, чем запоздалое», — подчеркнул он.

15 января Шевченко покинул пост главного тренера «Дженоа». Он возглавил команду 7 ноября. При нем команда проиграла семь матчей из 11.

До «Дженоа» Шевченко был главным тренером сборной Украины. Он покинул команду в августе 2021-го после чемпионата Европы. Таким образом, «Дженоа» был первым клубом в тренерской карьере украинца.