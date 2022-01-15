Шевченко уволили из «Дженоа»

Украинский специалист Андрей Шевченко покинул пост главного тренера итальянского «Дженоа». Об этом сообщается на сайте клуба.

Шевченко возглавлял «Дженоа» с ноября 2021-года. Клуб поблагодарил украинца за его работу и объявил, что исполнять обязанности главного тренера будет Абдулай Конко.

Ранее стало известно, что «Дженоа» может договориться с «Аталантой» о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука. Интерес в кандидатуре россиянина связывали с позицией Шевченко.

До «Джеона» Шевченко работал главным тренером сборной Украины. Он покинул национальную команду в августе 2021-го после чемпионата Европы. Таким образом, «Дженоа» был первым клубом в тренерской карьере украинца.

Как игрок Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси».