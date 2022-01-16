Президент Сербии осудил депортацию Джоковича

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение австралийских властей депортировать теннисиста Новака Джоковича, что лишит последнего возможности принять участие в Australian Open. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич осудил депортацию Джоковича. «Они издевались над лучшим теннисистом 11 дней, чтобы вручить ему решение, принятое по сути с самого первого дня», — убежден политик. Он также охарактеризовал ситуацию с теннисистом как охоту на ведьм.

Помимо этого, Вучич уличил прокурора в искажении данных по вакцинации в Сербии. По словам австралийского обвинителя, в стране привито менее половины населения. Вучич же привел данные сербских властей, согласно которым вакцинировано 58 процентов граждан.

Ранее стало известно, что Джокович проиграл апелляцию и будет депортирован. Кроме того, сербу будет запрещен въезд на территорию Австралии ближайшие три года.

Теннисиста уже пытались выдворить из страны. 10 января визу серба аннулировали, так как документ не подразумевал внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Джоковичу удалось выиграть апелляцию и избежать депортации. Однако вскоре он был снова задержан.