Гематолог предупредил об опасности появления синяков у больных COVID-19

У пациентов с COVID-19 при определенных условиях могут появляться синяки на теле. Об этом радио Sputnik рассказал врач-гематолог Павел Трахтман.

По его словам, коронавирус часто поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости крови, поэтому многим больным врачи назначают антикоагулянты для разжижения крови. Врач объяснил, что иногда антикоагулянтная терапия может оказаться чрезмерной и спровоцировать появление гематом или синяков на теле пациента. При появлении такого симптома следует сразу же обратиться к лечащему врачу, чтобы он скорректировал свои назначения.

Помимо этого, Трахтман рассказал, что в целом появление синяков, которые нельзя объяснить ударом или травмой, обычно указывает на проблемы с кровообращением, не обязательно связанные с коронавирусом. Он отметил, что это очень грозный признак, который может свидетельствовать о серьезном заболевании.

Ранее ученые польского Медицинского университета Белостока назвали ген, наличие которого представляет для человека наибольшую опасность, поскольку увеличивает риск тяжелой формы COVID-19 более чем в два раза. Отмечается, что он имеется примерно у восьми-десяти процентов россиян.