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Назван наиболее опасный при коронавирусе ген

Ученые: располагающийся в третьей хромосоме ген увеличивает риск тяжелой формы COVID-19

Фото: Pixabay

Ученые польского Медицинского университета Белостока назвали ген, наличие которого представляет для человека наибольшую опасность, поскольку увеличивает риск тяжелой формы COVID-19 более чем в два раза, сообщает «Медик Форум». Отмечается, что он имеется примерно у восьми-десяти процентов россиян.

Исследователи подчеркнули, что до сих пор неизвестно, почему организмы людей одинакового возраста и состояния здоровья по-разному реагируют на коронавирусную инфекцию, однако считают, что причина этого кроется в человеческой генетике. По их мнению, гены являются четвертым по значимости фактором, которые влияют на тяжесть течения коронавируса в организме после возраста, веса и пола.

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Такой ген имеется имеют около девяти процентов жителей Европы, а тем, кто живет в Африке и Индии, повезло гораздо меньше — число его обладателей там находится в районе 27 процентов. По словам ученых, ген, о котором идет речь, располагается в третьей хромосоме — одной из 23 пар у человека. Предполагается, что это открытие поможет в выявлении людей с наибольшим риском для здоровья и поможет защитить их от возможных угроз.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам, какой препарат стоит выбрать для ревакцинации. По его мнению, пожилым людям следует использовать «Спутник V», а всем остальным — «Спутник Лайт».

Марина Совина
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