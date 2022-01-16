Американский рэпер Канье Уэст не смог попасть на день рождения своей дочери Чикаго. Соответствующее видео, записанное исполнителем, опубликовано в Telegram-канале Super.ru.

В своем обращении Уэст поздравляет дочь с днем рождения, так как ему не позволили узнать, где проводится праздник. Кроме того, он заявил, что манипуляции со стороны его бывшей жены Ким Кардашьян и ее семьи давно влияют на его здоровье. «Я контролирую себя и стараюсь быть лучшим отцом. "Йе"-версией отца. Я не позволю этим играм все испортить», — заявил рэпер.

Помимо этого, музыкант пожаловался на то, что у него есть все возможности уделять внимание своим детям, однако множество американцев не могут этого сделать, так как вынуждены зарабатывать деньги.

Ранее стало известно, что Канье Уэст подозревается в причинении телесных повреждений фанату, который попросил у него автограф. Позже появилось видео сразу после конфликта, который произошел возле клуба Soho West в центре Лос-Анджелеса.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.