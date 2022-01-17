Стали известны подробности перехода Азмуна из «Зенита» в «Ювентус»

Стали известны подробности перехода иранского нападающего Сердара Азмуна из «Зенита» в туринский «Ювентус». Об этом сообщает Tuttosport.

«Ювентус» готов заплатить за Азмуна один миллион евро сейчас и еще два миллиона в качестве бонусов. Однако российский клуб хочет получить за футболиста пять миллионов.

15 января стало известно о готовности «Ювентуса» выкупить права на иранского нападающего. Азмун хочет играть на более высоком уровне и намерен перейти в итальянскую команду в зимнее трансферное окно или летом уже в качестве свободного агента.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость иранца, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он выступил в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил семь мячей и отдал одну передачу. Всего в составе сине-бело-голубых иранец принял участие в 79 матчах и отметился 52 голами.

Всю профессиональную карьеру Азмун провел в России. Помимо «Зенита», он играл за «Рубин» и «Ростов».

