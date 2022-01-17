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Маску для лица объединили с фитнес-трекером

Ученые добавили в защитную маску возможности фитнес-трекера

Кадр: NorthwesternU / YouTube

Американские ученые разработали лицевой датчик FaceBit для контроля показателей жизнедеятельности. Об этом сообщается на сайте Университета Нортуэстерн.

Созданный датчик имеет небольшие размеры и встраивается в защитный респиратор типа N95. Девайс держится на магнитном креплении и может быть добавлен практически в любую подходящую маску. FaceBit, названный в честь популярной серии фитнес-трекеров FitBit, имеет возможности контроля за частотой сердечных сокращений на основе человеческого дыхания.

По словам разработчиков, данные о сердцебиении и дыхании могут помочь предупредить стресс или обострение респираторных заболеваний. Объединенное устройство на основе дыхания также позволяет определить плотность прилегания маски к лицу.

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Созданный в лаборатории прототип имеет встроенный аккумулятор, девайс заряжается посредством прохождения воздуха через специальную мембрану. FaceBit позиционируется как недорогое устройство для контроля за показателями здоровья, девайс может проработать на одном заряде батареи до 11 дней.

В исследовании говорится, что FaceBit должен пройти клинические испытания перед отправкой в продажу. Однако ученые опубликовали исходный код проекта для всех желающих создать подобный аксессуар.

В мае ученые из Института химии Общества Макса Планка раскрыли истинную эффективность масок. Согласно отчету, обычные маски обеспечивают защиту от проникновения вирусных частиц на 30-70 процентов, респираторы класса N95/FFP2 — до 95 процентов.

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Андрей Ставицкий
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