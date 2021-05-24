Раскрыта истинная эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Международная группа ученых под руководством исследователей из Института химии Общества Макса Планка раскрыла истинную эффективность медицинских масок по снижению риска заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Простые средства защиты действительно могут успешно противостоять передачи инфекции, однако в больницах и помещениях с большим числом людей следует носить респираторы класса N95/FFP2. Более подробно об исследовании рассказывается в статье, опубликованной в ведущем научном журнале Science.

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Специалисты разработали количественную модель, описывающую степень воздействия содержащегося в воздухе вируса на людей и основанную на измерениях концентрации вирусных частиц в помещениях и на открытых площадках. Люди чаще всего находятся в условиях с низкой концентрацией вируса, когда медицинские маски успешно препятствуют заражению. Обычно лишь небольшая часть выдыхаемого инфицированным воздуха содержит вирусы.

Зависимость эффективности средств индивидуальной защиты от концентрации вируса в воздухе объясняет, почему в одних условиях медицинские маски обеспечивают 70-процентную защиту от вируса, а в других их действенность снижается до 30 процентов. В то же время респираторы класса N95/FFP2 снижают вероятность проникновения вирусных частиц в организм до пяти процентов.

Ученые также показали, что для успешной борьбы с пандемией, когда коэффициент репродукции вируса снизится с трех (один зараженный может заразить трех здоровых людей) до меньше, чем одного (на одного нового зараженного приходится несколько носителей), необходимо, чтобы хирургические маски правильно носили 60-70 процентов населения, а в случае респираторов — 40 процентов. Для более опасных штаммов коронавируса, которые легче передаются от человека к человеку, уровень соблюдения масочного режима должен быть выше.