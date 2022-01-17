Осужденный экс-глава Евпатории попросил выпустить его из колонии досрочно

Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов, отбывающий наказание в 6,5 года за превышение полномочий, попросил об условно-досрочном освобождении (УДО). Его ходатайство рассмотрит Верховный суд Крыма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Судебные слушания пройдут 8 февраля.

30 октября 2020 года Железнодорожный суд Симферополя вынес приговор Филонову. Его признали виновным в превышении полномочий — он незаконно изменил вид муниципальной собственности в виде земельных участков общей площадью 14 гектаров, чтобы их потом сдать в аренду по заниженной цене. Ущерб от махинаций был оценен в 80 миллионов рублей. Экс-главу приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения, но Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения увеличил срок наказания до 6,5 года.

Филонов был задержан сотрудниками ФСБ весной 2019 года.