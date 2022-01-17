Сын Градского прокомментировал нападение на вдову музыканта

Сын Александра Градского Даниил прокомментировал информацию о вооруженном ограблении вдовы артиста Марины Коташенко. Об этом сообщают «Известия».

«Я сам в шоке от того, что вы говорите. Сам узнал об этом только что. Могу только сказать, что надеюсь, все здоровы и детишки не пострадали. Конечно, это ужасно», — сказал Градский.

Ранее адвокат Сергей Жорин оценил возможность инсценировки ограбления вдовы Градского. По его словам, если Коташенко солгала о подстроенной аварии и вооруженном ограблении, это глупо, так как в таком случае может ждать уголовное наказание.

Об инциденте стало известно вечером 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП на трассе в Наро-Фоминске, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и похитили 100 миллионов рублей. По словам источника «Комсомольской правды», женщину «вела целая группировка», за ней следили. По факту разбойного ограбления возбуждено уголовное дело.