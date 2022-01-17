Адвокат оценил возможность инсценировки ограбления вдовы Градского

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил возможность инсценировки ограбления вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко. Он высказал мнение в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, если Коташенко солгала о подстроенной аварии и вооруженном ограблении, это глупо, так как в таком случае может ждать уголовное наказание.

Адвокат отметил, что его сложно удивить схемами, «которые наследникам кажутся хитроумными, а на самом деле оказываются криминальными». Он также ответил на вопрос корреспондента, подозрительно ли то, что авария произошла в 13:00, а Коташенко обратилась в полицию лишь через семь часов.

«Время обращения в полицию действительно имеет большое значение. Потому что большое количество преступлений раскрывается по горячим следам. Если ничто не препятствовало потерпевшей как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы, а она этого не сделала, это вызывает это много вопросов. Если имела место какая-то инсинуация, можно быть уверенными с вероятностью на 99,9 процентов, что это вскроется, и вскроется очень быстро», — сказал Жорин.

Он также предупредил, что «игры» с наследством несут большие риски. По его словам, как минимум можно лишиться вообще всего наследства, а максимум понести и уголовное наказание, например, по статье «Мошенничество». «Если вдова Градского сказала неправду, все это очень глупо. Но если она действительно стала жертвой преступления, хочу со своей стороны выразить ей свое сожаление и пожелать, чтобы это преступление было раскрыто», — заключил адвокат.

Об инциденте стало известно вечером 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и похитили 100 миллионов рублей. По словам источника газеты «Комсомольская правда», женщину «вела целая группировка», за ней следили. Она подала заявление спустя семь часов после происшествия, так как, по ее словам, ее угрожали убить, если она обратится в правоохранительные органы.