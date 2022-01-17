США освободят пять заключенных тюрьмы Гуантанамо

В Минобороны США объявили о скором освобождении пятерых узников из тюрьмы Гуантанамо. Об этом сообщает The National.

Комиссия по пересмотру дел Пентагона объявила, что еще пять человек из списка заключенных, состоящего из 39 имен, больше не представляют угрозы национальной безопасности США и должны быть освобождены из заключения.

Среди освобожденных есть три гражданина Йемена, один кениец и один сомалиец. Суммарно они провели за решеткой около 85 лет без предъявления конкретных обвинений.

Из-за внутренних конфликтов в Йемене и Сомали власти США отложат репатриацию граждан этих стран на неопределенный срок. Таким образом, лишь представитель Кении в скором времени будет возвращен на родину.

Тюрьма Гуантанамо была открыта 20 лет назад на военной базе армии США в одноименном заливе на острове Куба. Она предназначается для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности в терроризме. Первые узники тюрьмы из Афганистана были доставлены в январе 2002 года.

12 января официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти США должны немедленно закрыть разбросанные по миру секретные тюрьмы, а также известную пытками заключенных тюрьму для международных террористов в Гуантанамо.

Ранее власти Литвы выплатили крупную компенсацию в 130 тысяч евро бывшему заключенному секретной тюрьмы ЦРУ Абу Зубайде. Он получил компенсацию от властей Литвы за незаконное содержание в тайной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под Вильнюсом. На данный момент он содержится в тюрьме Гуантанамо.