Раскрыты новые детали ограбления вдовы Градского в Подмосковье

Раскрыты новые детали дорожного ограбления вдовы народного артиста России Александра Градского Марины Коташенко. Об этом пишет РЕН ТВ.

Стало известно, что потерпевшая обратилась в полицию только через семь часов после случившегося. Предварительно, это может быть связано с тем, что злоумышленники угрожали расправой, если ограбленная Коташенко сообщит о нападении.

Об инциденте на трассе в Наро-Фоминске в Подмосковье сообщалось вечером 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. По словам источника газеты «Комсомольская правда», женщину «вела целая группировка», за ней следили. В организации ограбления также заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.