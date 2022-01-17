Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Раскрыты новые детали ограбления вдовы Градского в Подмосковье

Ограбленная вдова Градского Коташенко не сразу обратилась в полицию из-за угроз расправы

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Раскрыты новые детали дорожного ограбления вдовы народного артиста России Александра Градского Марины Коташенко. Об этом пишет РЕН ТВ.

Стало известно, что потерпевшая обратилась в полицию только через семь часов после случившегося. Предварительно, это может быть связано с тем, что злоумышленники угрожали расправой, если ограбленная Коташенко сообщит о нападении.

Об инциденте на трассе в Наро-Фоминске в Подмосковье сообщалось вечером 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. По словам источника газеты «Комсомольская правда», женщину «вела целая группировка», за ней следили. В организации ограбления также заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Порошенко приехал в суд и снова выступил на митинге
Криптомиллионеры начали массово переезжать на один остров
В Роспотребнадзоре назвали долю попавших в реанимацию детей с COVID-19
Захотевших посетить Индию туристов предупредили о возможных проблемах с психикой
Двое россиян попытались перебросить телефоны в колонию с помощью пневмопушки
Девушка заставила мужчин просто так платить ей сотни тысяч рублей в день
Женщина набросилась на сторонников Порошенко у аэропорта
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Пассажира московского такси расстреляли и украли у него пустую барсетку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter