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В организации ограбления вдовы Градского заподозрили прислугу

«МК»: ограбление вдовы Градского Марины Коташенко могло произойти по наводке прислуги

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Трое вооруженных мужчин, похитивших 100 миллионов рублей у вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко, могли организовать ограбление по наводке прислуги. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как стало известно изданию, Градский хранил наличные деньги в буфете своей квартиры в Козицком переулке в Москве. Сам артист многократно признавался в этом и шутил по этому поводу. Деньги не лежали в сейфе, поэтому Коташенко решила перевезти их в загородный дом, о чем был осведомлен обслуживающий персонал.

По данным Mash, подозреваемые подстроили ДТП с автомобилем Lexus Коташенко в районе деревни Глаголево. Перед тем как поехать к ней домой, они сказали ей предупредить всех, кто там находился, чтобы они ушли. В доме была прислуга.

Об инциденте стало известно вечером 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП на трассе в Наро-Фоминске, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и похитили 100 миллионов рублей. По словам источника «Комсомольской правды», женщину «вела целая группировка», за ней следили. По факту разбойного ограбления возбуждено уголовное дело.

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Варвара Кошечкина
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