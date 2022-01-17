В организации ограбления вдовы Градского заподозрили прислугу

Трое вооруженных мужчин, похитивших 100 миллионов рублей у вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко, могли организовать ограбление по наводке прислуги. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как стало известно изданию, Градский хранил наличные деньги в буфете своей квартиры в Козицком переулке в Москве. Сам артист многократно признавался в этом и шутил по этому поводу. Деньги не лежали в сейфе, поэтому Коташенко решила перевезти их в загородный дом, о чем был осведомлен обслуживающий персонал.

По данным Mash, подозреваемые подстроили ДТП с автомобилем Lexus Коташенко в районе деревни Глаголево. Перед тем как поехать к ней домой, они сказали ей предупредить всех, кто там находился, чтобы они ушли. В доме была прислуга.

Об инциденте стало известно вечером 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП на трассе в Наро-Фоминске, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и похитили 100 миллионов рублей. По словам источника «Комсомольской правды», женщину «вела целая группировка», за ней следили. По факту разбойного ограбления возбуждено уголовное дело.