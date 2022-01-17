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Похитившие 100 миллионов рублей у вдовы Градского скрылись на белом Mercedes

Mash: похитившие ₽100 млн у вдовы Градского Марины Коташенко скрылись на белом Mercedes
Марина Коташенко

Марина Коташенко. Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Трое вооруженных мужчин, похитивших 100 миллионов рублей у вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко, скрылись на белом Mercedes со станции «Апрелевка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас полиция разыскивает нападавших.

По данным канала, преступники подстроили ДТП с автомобилем Lexus Коташенко в районе деревни Глаголево. Перед тем, как поехать к ней домой, они сказали ей предупредить всех, кто там находился, чтобы они ушли. В доме была прислуга.

16 января на Марину Коташенко было совершено вооруженное нападение, у нее похитили 100 миллионов рублей. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.

Александр Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

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Марина Совина
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