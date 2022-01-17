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Овечкин стал лидером по количеству заброшенных шайб в сезоне НХЛ

Александр Овечкин забросил шайбу «Ванкуверу» и стал лидером снайперской гонки сезона в НХЛ

Фото: Gerry Angus / Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал лидером по количеству заброшенных шайб в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает сайт лиги.

Овечкин открыл счет в первом периоде матча против «Ванкувер Кэнакс». Для него эта шайба стала 26-й в сезоне. Таким образом, российский форвард вышел на первую строчку в снайперской гонке сезона НХЛ. Он делит ее с немецким нападающим «Эдмонтон Ойлерс» Леоном Драйзайтлем.

Ранее российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский назвал Овечкина самым опасным игроком НХЛ. «Если выбирать только одного, то я, конечно же, назову Ови. Он потрясающий снайпер», — заявил голкипер. При этом он подчеркнул, что каждый игрок в лиге опасен и может забить, поэтому ему нужно справляться с каждым броском.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых забросил 26 шайб и отдал 28 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ 36-летний нападающий провел 1236 встреч и поразил ворота соперников 756 раз.

Дарья Коршунова
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