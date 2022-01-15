Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бёрнли
Перенесён
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:1
Завершен
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Норвич Сити
2:1
Завершен
Эвертон
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Боруссия М
0:0
1-й тайм
live
Байер
Германия - Бундеслига|19-й тур
Астон Вилла
0:1
1-й тайм
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Ливерпуль
Завтра
17:00 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Спорт

Российский вратарь НХЛ назвал самого опасного игрока лиги

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский назвал Овечкина самым опасным игроком НХЛ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский назвал форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина самым опасным игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на официальном сайте лиги.

«Если выбирать только одного, то я, конечно же, назову Ови. Он потрясающий снайпер», — заявил Василевский. При этом вратарь подчеркнул, что каждый игрок в лиге опасен и может забить, поэтому ему нужно справляться с каждым броском.

14 января стало известно, что у Овечкина ноющая травма верхней части тела и он вынужден пропускать тренировки. Хоккеист отметил, что это повреждение беспокоит его уже продолжительное время.

Овечкин в текущем сезоне в 37 встречах забросил 24 шайбы и отдал 28 результативных передач. Россиянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Названо число жертв беспорядков в Казахстане
Известных фитнес-блогеров уличили в обмане своих подписчиков
Турция ускорит отказ от доллара
Пожизненно заключенный криминальный авторитет подал в суд на «Бутырку»
Российский вратарь НХЛ назвал самого опасного игрока лиги
Инсценировавший смерть насильник заболел COVID-19 и попался
Россияне отметили национальную любовь к покупке мороженого зимой
В ОДКБ заявили о серьезной подготовке действовавших в Казахстане террористов
В ОДКБ высказались о задержании иностранцев во время беспорядков в Казахстане
Девушка Ди Каприо рассказала о худшем свидании с актером
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter