На Украине назвали цирком попытку задержать Порошенко

Офис президента Украины Владимира Зеленского «устроил цирк», пытаясь задержать экс-главу государства Петра Порошенко, который вернулся в страну из Варшавы. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает News.ru.

По мнению политолога, офис Зеленского своими попытками задержать Порошенко сделали ему отличный пиар. «Порошенко собирались вручить так называемое предъявление обвинения, но пограничникам мешали. Ну они полные дебилы, наш офис президента. Вместо того, чтобы дать Порошенко спокойно пройти, они устраивали там цирк, продержали его возле окошка, не отдавали ему паспорт», — сказал Погребинский.

Эксперт уверен, что Порошенко выиграл раунд политического противостояния с властью, а максимум, что ему грозит — это домашний арест. По мнению Погребинского, Зеленский боится экс-президента, так как у того есть сторонники на западе Украины, в том числе среди националистов.

Как отмечает политолог, Порошенко «скупает активную массовку» и ведет кампанию против Зеленского через свои телеканалы, но шансов совершить госпереворот и выиграть президентские выборы у него нет.

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну 17 января. На паспортном контроле у политика забрали документы. Через 10 минут ожидания ему их вернули, и Порошенко прошел контроль без вручения повестки.

На Украине бывшего президента обвиняют в государственной измене из-за организации поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Политик называет дело сфабрикованным.