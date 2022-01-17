Женщина набросилась на сторонников Порошенко у аэропорта

Возле киевского аэропорта женщина набросилась с кулаками на сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко из-за того, что они перекрыли дорогу. Видео потасовки публикует в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Павловский.

Уточняется, что дорогу перекрыли, чтобы помочь Порошенко покинуть территорию аэропорта. Однако, как пишет Павловский, сторонников политика не предупредили, что экс-президент уже покинул здание воздушной гавани. Проезжую часть позже разблокировали сотрудники полиции.

На кадрах видно, как девушка толкает мужчин, которые стоят посреди дороги в ряд. Все вопросы по поводу рода своей деятельности мужчины игнорировали.

Бывший президент Украины Петр Порошенко прилетел в Киев 17 января по расписанию. У него сначала забрали документ в ходе паспортного контроля. Через 10 минут ожидания паспорт ему вернули, после чего он направился к выходу из аэропорта. Экс-президенту удалось проигнорировать вызов в суд и пройти паспортный контроль без вручения повестки.

Петра Порошенко на родине обвиняют в государственной измене. По мнению обвинения, политик предал интересы страны из-за поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Бывший президент отрицает эти факты и считает дело сфабрикованным.