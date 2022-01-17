Две иностранные компании создали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора

Мессенджер Viber и социальная сеть Likee создали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора в рамках закона о «приземлении» иностранных технологических компаний. Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе ведомства.

На сайте Роскомнадзора отмечается, что хотя Viber и Likee зарегистрировали личные кабинеты, пока они не разместили на своих информационных ресурсах электронные формы. Две иностранные компании также не учредили российские юридические лица, не создали филиалы или не открыли представительства на территории страны.

14 января сообщалось, что личный кабинет на сайте Роскомнадзора появился у Apple. Согласно данным Роскомнадзора, компания пока тоже не разместила на своих ресурсах электронную форму и не открыла представительство.

1 января 2022 года в России начал действовать закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций. Теперь, если аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированных за пределами страны организаций за сутки превышает 500 тысяч человек, компании должны открывать в России филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.