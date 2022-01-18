Российские «Жабы» после Швеции встревожили Великобританию

Большие десантные корабли (БДК) «Королев», «Минск» и «Калининград» проекта 775 (по классификации НАТО — Ropucha, что в переводе с польского означает «Жаба») после Швеции встревожили Великобританию, пишет американское издание The Drive.

«Отдельная флотилия из трех российских десантных кораблей недавно вызвала тревогу в Швеции, которая направила дополнительные силы на остров Готланд в Балтийском море в ответ на усиление российской морской активности в регионе», — говорится в публикации.

Издание допускает, что три российских десантных корабля из Балтийского моря могли направляться в Средиземное или Черное море. «Независимо от того, направлялись ли они в Черное или Средиземное море, по этим маршрутам Ropucha почти наверняка проходили через Ла-Манш, что вызывало тревогу у британских вооруженных сил», — пишет издание.

В январе ТАСС источник в судоремонтной отрасли сообщил, что ремонтные работы по кораблю «Ямал» проекта 775 Черноморского флота, плававшему в сирийский Тартус из Севастополя (Крым) для снабжения группировки Воздушно-космических сил России, но в декабре 2017 года столкнувшемуся в Эгейском море с африканским сухогрузом, напоролись на нехватку денег.

БДК проекта 775 строились в Польше на гданьской верфи Stocznia Polnocna для СССР.