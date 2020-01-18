Плававшая в Сирию российская «Жаба» напоролась на нехватку денег

Ремонтные работы по большому десантному кораблю (БДК) «Ямал» проекта 775 (в Польше — «Жаба») Черноморского флота (ЧФ), плававшему в сирийский Тартус из Севастополя (Крым) для снабжения группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России, но в декабре 2017 года столкнувшемуся в Эгейском море с африканским сухогрузом, напоролись на нехватку денег. Об этом сообщил ТАСС источник в судоремонтной отрасли.

Собеседник рассказал, что с апреля 2018 года «Ямал» располагается на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) ЧФ, однако из-за перераспределения средств, в частности, на ремонт введенного в эксплуатацию в декабре 1982 года флагмана ЧФ крейсера «Москва» проекта 1164 «Атлант», восстановить и вернуть флоту БДК планируется только в третьем квартале текущего года.

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В январе 2018 года «Интерфакс», ссылаясь на источники, сообщил, что «Ямал», получивший повреждения в результате столкновения с африканским сухогрузом в Эгейском море, будет отремонтирован в короткие сроки.

В январе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российские фрегаты проекта 22350м, существующие только на бумаге, по своим возможностям превосходят действующие американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke.

БДК проекта 775 (по кодификации НАТО — Ropucha, в переводе с польского — «Жаба») строились в Польше на гданьской верфи Stocznia Polnocna для СССР. В строю «Ямал» находится с апреля 1988 года.

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