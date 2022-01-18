В Аргентине из черепахи достали десять видов пластика

В аргентинском городе Сан-Клементе-дель-Ту несколько черепах попали в рыболовные сети и были спасены учеными. Биологи достали из желудков морских животных множество кусков пластика, сообщает Reuters.

Двух зеленых черепах и четырех логгерхедов (большеголовые черепахи — прим. «Ленты. ру») поместили в реабилитационный центр, где они провели месяц. После восстановления ученые вернули морских животных в природу.

Одной особи повезло меньше всего — из нее достали десять видов пластика. «Мы редко видим подобный пластик, который попал в эту черепаху. При этом в воде его много, и животные выступают в роли индикатора количества данного типа загрязняющих веществ», — заявила биолог фонда Мундо Марино (Mundo Marino Foundation) Карина Альварес.

Альварес отметила, что наличие пластика в организме животного не всегда заметно сразу: спасенные ею и коллегами черепахи казались абсолютно здоровыми. «Опасность пластика в том, что он остается незаметным до последнего», — пояснила биолог. Специалист предупредила, что в случае бездействия отходы приведут к смерти многих биологических видов.

Пластиковые отходы присутствуют не только в воде, но и в воздухе. Ранее в январе ученые назвали главный источник загрязнения воздуха микроволокнами пластика среди бытовой техники — ими оказались сушильные машины, при работе выбрасывающие вредные для здоровья людей вещества.