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В Аргентине из черепахи достали десять видов пластика

Reuters: ученые из Аргентины спасли морских черепах, достав из них пластик

Фото: Jorge Sanz / Globallookpress.com

В аргентинском городе Сан-Клементе-дель-Ту несколько черепах попали в рыболовные сети и были спасены учеными. Биологи достали из желудков морских животных множество кусков пластика, сообщает Reuters.

Двух зеленых черепах и четырех логгерхедов (большеголовые черепахи — прим. «Ленты. ру») поместили в реабилитационный центр, где они провели месяц. После восстановления ученые вернули морских животных в природу.

Одной особи повезло меньше всего — из нее достали десять видов пластика. «Мы редко видим подобный пластик, который попал в эту черепаху. При этом в воде его много, и животные выступают в роли индикатора количества данного типа загрязняющих веществ», — заявила биолог фонда Мундо Марино (Mundo Marino Foundation) Карина Альварес.

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Альварес отметила, что наличие пластика в организме животного не всегда заметно сразу: спасенные ею и коллегами черепахи казались абсолютно здоровыми. «Опасность пластика в том, что он остается незаметным до последнего», — пояснила биолог. Специалист предупредила, что в случае бездействия отходы приведут к смерти многих биологических видов.

Пластиковые отходы присутствуют не только в воде, но и в воздухе. Ранее в январе ученые назвали главный источник загрязнения воздуха микроволокнами пластика среди бытовой техники — ими оказались сушильные машины, при работе выбрасывающие вредные для здоровья людей вещества.

Нина Ташевская
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