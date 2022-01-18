Российские чиновники стали больше зарабатывать во время пандемии

Средняя зарплата российских госслужащих в пандемийном 2020 году увеличилась на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом (65,8 тысячи рублей против 60,2 тысячи), выяснил РБК в ходе анализа данных Росстата. Тем не менее численность чиновников сократилась на ту же долю, поэтому зарплатный фонд, в который входят все начисленные работникам суммы, не вырос.

Доходы госслужащих росли быстрее инфляции (она составила 4,9 процента по итогам 2020 года) и оказались на 28 процентов выше средней зарплаты по стране (51,3 тысячи рублей в 2020-ом). В частности, чиновники в центральных аппаратах федеральных госорганов стали зарабатывать на 4,8 процента больше — средний оклад составил 146,7 тысячи рублей. Кроме того, в октябре 2020 года зарплаты госслужащих проиндексировали на три процента, однако в 2021 году индексацию не проводили. По отдельным федеральным органам Росстат информации не приводит — с 2019 года эти данные не раскрывается.

В отчете были учтены оклады на должностях гражданской госслужбы в государственных федеральных и региональных органах. В конце первого года пандемии таких в России насчитывалось 660,5 тысячи — на 9,2 процента ниже уровня 2019-го. В Минтруде объяснили, что снижение численности чиновников связано с процессами оптимизации госорганов. Еще в 2018 году власти объявили, что собираются увеличить расходы на мотивацию госслужащих, но для этого придется сократить число чиновников.

Кроме того, в октябре 2021 года кабинет министров предложил перестать экономить на зарплатах чиновников и возобновить ежегодную индексацию с 2022 года. Индексация запланирована с 1 октября 2022 года на период до 2024 года включительно, она коснется всех категорий работников федеральных государственных учреждений.