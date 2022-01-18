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Российский актер назвал лучший город Земли

Российский актер Игорь Петренко назвал Москву лучшим городом Земли
Игорь Петренко

Игорь Петренко. Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российский актер театра и кино Игорь Петренко рассказал, что считает Москву лучшим городом Земли. Своим мнение он поделился в беседе с изданием «Москвич Mag».

Актера попросили назвать преимущество Москвы перед мировыми столицами, включая Париж, Берлин, Лондон и Нью-Йорк. По словам Петренко, каждый из указанных городов обладает собственной манкостью, однако российская столица более развита в плане развития цивилизации.

Среди недостатков мировых столиц Петренко назвал невозможность в ночное время обменять деньги или найти место в заведении. «А в Москве работают и арт-пространства, и большое количество заведений, где можно перекусить. Москва — лучший город Земли», — заявил актер.

В октябре 2021 года директор Музея истории российской литературы имени Даля, отец ведущего Первого канала Дмитрия Борисова Дмитрий Бак назвал Москву столицей мира. К преимуществам города он отнес огромные леса и парки.

Нина Ташевская
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