Российский актер назвал лучший город Земли

Российский актер театра и кино Игорь Петренко рассказал, что считает Москву лучшим городом Земли. Своим мнение он поделился в беседе с изданием «Москвич Mag».

Актера попросили назвать преимущество Москвы перед мировыми столицами, включая Париж, Берлин, Лондон и Нью-Йорк. По словам Петренко, каждый из указанных городов обладает собственной манкостью, однако российская столица более развита в плане развития цивилизации.

Среди недостатков мировых столиц Петренко назвал невозможность в ночное время обменять деньги или найти место в заведении. «А в Москве работают и арт-пространства, и большое количество заведений, где можно перекусить. Москва — лучший город Земли», — заявил актер.

В октябре 2021 года директор Музея истории российской литературы имени Даля, отец ведущего Первого канала Дмитрия Борисова Дмитрий Бак назвал Москву столицей мира. К преимуществам города он отнес огромные леса и парки.