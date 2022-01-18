Вирусолог предупредил о тяжелых последствиях твиндемии гриппа и COVID-19

Если коронавирус будет протекать одновременно с вирусом гриппа, существует вероятность мутации омикрона и получения им новой вставки, что может привести к опасным последствиям, рассказал вирусолог Александр Чепурнов. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что два вируса в связке могут давать более тяжелое течение болезни и потенциально увеличить смертность.

В Европе стремительно растет количество случаев инфицирования гриппом, сезон заболеваемости может продлиться до лета, объявил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в новом отчете. Возвращение гриппа может привести к ситуации двойной пандемии, или так называемой твиндемии.

«Может привести к росту смертности»

Чепурнов напомнил, что вирусы гриппа и коронавируса, действительно, могут заражать человека одновременно. Это увеличивает риск потенциальных изменений нового штамма, который уже и так получил вставку другого вируса. Возвращение гриппа может привести к ситуации двойной пандемии, или так называемой твиндемии.

«Непонятно, что теперь может произойти, получит ли омикрон новую вставку от гриппа, и чем все это может закончиться. С точки зрения эпидемиологической, мы также столкнемся с увеличением тяжести болезни. Кажется, только мы обрадовались, что омикрон протекает значительно легче, чем предыдущие версии, как получаем такую новую проблему. Но мы имеем хороший опыт соблюдения санитарно-гигиенических норм, которые уже хорошо показали себя против гриппа в прошлом году. Эти меры нужно усиливать», — считает вирусолог.

Он подчеркнул, что у омикрона имеются не только мутации, когда меняется какая-то буква, изменяется аминокислота, конфигурация белка и вирус становится менее узнаваемым для антител. Он также захватил кусок клетки чужого вируса, что могло произойти как раз при одновременном течении с другим заболеванием.

«Этот неприятный момент уже вызвал определенную настороженность у специалистов. Кроме того, даже просто одновременное заболевание двумя вирусами — очень неприятный и малоисследованный момент, про который, честно говоря, трудно сказать что-то определенное. Но потенциально это может привести к усилению тяжести болезни и, соответственно, росту смертности», — заключил Чепурнов.

17 января генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал мир готовиться к следующей пандемии. Он также призвал бороться с нынешней пандемией COVID-19 справедливо и в равных условиях.