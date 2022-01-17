В ООН призвали мир готовиться к следующей пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал мир готовиться к следующей пандемии. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — сказал генеральный секретарь организации.

Гутерреш также призвал бороться с нынешней пандемией COVID-19 справедливо и в равных условиях.

Он напомнил, что ранее ВОЗ обнародовала стратегию, согласно которой предполагалось вакцинировать 40 процентов населения планеты к концу 2021 года и 70 процентов к средине 2022-го. Гутерреш признал, что человечество еще далеко от этих целей.

«Это постыдно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин, прямо сейчас», — подчеркнул он.

Ранее Гутерреш заявил, что темпы вакцинации мирового населения от коронавируса идут с сильным отставанием от намеченного Всемирной организацией здравоохранения графика. Он подчеркнул, что распространение омикрон-штамма стало «мрачным напоминанием о том, что борьба с COVID-19 должна быть важнейшим пунктом повестки» для целого мира.