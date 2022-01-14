В ООН оценили темпы вакцинации от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил, что темпы вакцинации мирового населения от коронавируса идут с сильным отставанием от намеченного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) графика. Его слова приводит ТАСС.

«Прошлой осенью ВОЗ наметила стратегию вакцинации 40 процентов населения всех стран к концу прошлого года и 70 процентов к середине 2022 года. Мы сейчас даже не близко к достижению этих целей», — отметил генсек.

Он подчеркнул, что распространение омикрон-штамма стало «мрачным напоминанием о том, что борьба с COVID-19 должна быть важнейшим пунктом повестки» для целого мира. «Нужно, чтобы все страны и производители сделали приоритетной задачу обеспечения поставок вакцин развивающимся странам через механизм COVAX и поддержали производство тестов, вакцин и лекарств странами, у которых для этого есть ресурсы», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что коронавирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным. Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила эксперт, однако пока еще нельзя говорить о новом свойстве.