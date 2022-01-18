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В ЕС предупредили о начале твиндемии гриппа и COVID-19

ECDC заявил о риске двойной пандемии в Европе из-за COVID-19 и начале сезона гриппа

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

В Европе стремительно растет количество случаев инфицирования гриппом, сезон заболеваемости вируса может продлиться до лета, объявил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в новом отчете. Об этом сообщает Reuters.

Возвращение гриппа может привести к ситуации двойной пандемии, или так называемой твиндемии. Ограничительные антиковидные меры ранее привели к практическому исчезновению вируса, однако в этом году ситуация изменилась, и инфекция начала распространяться быстрыми темпами.

В декабре число случаев заболеваемости гриппом в европейских медучреждениях достигло пика в 43 больных на последней неделе 2021 года. Этот уровень ниже, чем до пандемии (за декабрь 2020 года был зарегистрирован лишь один тяжелый случай болезни), однако возвращение гриппа все равно вызывает большие опасения. Эксперты из ECDC предупредили, что твиндемия окажет дополнительную нагрузку на национальные системы здравоохранения ЕС, которые уже не справляются с огромным потоком пациентов с COVID-19.

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Сезон заболеваемости гриппом может продлиться до лета, рассказал главный эксперт ECDC Паси Пенттинен. «Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей», — предупредил эксперт.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов допустил вероятность многократного повторного инфицирования COVID-19. Он добавил, что вакцинированные болеют легче, так как их защищают сформировавшиеся антитела.

17 января генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал мир готовиться к следующей пандемии. Он также призвал бороться с нынешней пандемией COVID-19 справедливо и в равных условиях.

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Дмитрий Сотак
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