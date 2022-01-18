В Роспотребнадзоре допустили вероятность многократного инфицирования COVID-19

Человек может заразиться коронавирусом много раз. Вероятность многократного повторного инфицирования допустил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщают «Известия».

«Предела [в числе повторных случаев инфицирования] на самом деле нет. Дело в том, что иммунитет — типоспецифический. Скажем, гриппом мы болеем каждый раз заново. Новый вариант коронавируса не полностью адекватен выработанным антителам», — объяснил Горелов.

Он добавил, что вакцинированные болеют легче, так как их защищают сформировавшиеся антитела. Переболевший человек также перенесет инфекцию в легкой форме, предположил эксперт Роспотребнадзора.

Горелов подчеркнул необходимость повторной вакцинации и заявил, что она должна проводиться любым зарегистрированным препаратом. Чтобы разнообразить спектр антител, препараты для вакцинации от COVID-19 можно менять, сказал он.

Существующие вакцины показывают хорошую чувствительность к омикрон-штамму — это связано с происхождением мутации, объяснил Горелов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил о 70-процентной защите российской вакцины от омикрон-штамма. Он назвал такой уровень эффективности высоким и призвал всех привиться от COVID-19.