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Грызлов заявил о наращивании сил НАТО у границ Белоруссии

Грызлов: переброска сил НАТО к границам Союзного государства не останется незамеченной

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил в интервью ТАСС, что переброска сил НАТО к границам Союзного государства не останется незамеченной.

«Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. В ходе упомянутого миграционного кризиса со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе. Конечно, это не остается незамеченным», — сказал Грызлов.

Он заявил, что Москва и Минск внимательно подходят к вопросам охраны границы и регулярно устраивают совместное патрулирование на дальних бомбардировщиках Ту-22М3 и многоцелевых истребителях Су-30 СМ.

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В новой редакции военной доктрины Союзного государства учтены военные угрозы, а также угрозы «цветных революций» и «провоцирования внутренней дестабилизации с использованием частных военных структур», утверждает Грызлов.

«Вопросы о военных базах, центрах подготовки, развитии системы ПВО, расширении военно-технического сотрудничества и так далее следует рассматривать в рамках упомянутой военной доктрины», — заключил посол.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Польша и Прибалтика сосредоточили на границах более 30 тысяч солдат, военную технику и вооружение.

София Сарджвеладзе
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