За год вакцинации Россия достигла 64-процентного коллективного иммунитета

Через год после начала массовой вакцинации Россия достигла коллективного иммунитета на уровне почти 64 процентов, пишет РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7 процента, вакцинация первым компонентом проведена 80,2 миллиона раз, двумя — более 76,7 миллиона. Среди пожилых россиян полностью привились 49,7 процента жителей, первую вакцину сделали 51,5 процента.

В четырех регионах России уровень коллективного иммунитета превышает 80 процентов. Среди них Севастополь (90 процентов), Петербург (83,5 процента), Карелия (81,9 процента) и Чукотка (81,1 процента). Близки к этим показателям Тува (78,2 процента), Липецкая область (77,9 процента), Мурманская область (77,3 процента), а также Подмосковье (76,3 процента).

Ранее в России за сутки выявили 30 726 новых случаев коронавируса, это максимум с 10 декабря. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 834 260.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января 2021 года.