Майк Тайсон нацелился на бой со звездой YouTube за 49 миллионов долларов

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон может провести поединок со звездой YouTube и блогером Джейком Полом. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что 55-летний ветеран готов выйти на ринг против Пола за 49 миллионов долларов. Переговоры уже ведутся, а между бойцами уже достигнуто устное соглашение. Пол младше Тайсона на 30 лет.

В октябре 2021-го Тайсон заявил, что мог бы подраться с Логаном Полом или его братом Джейком. Экс-чемпион мира тогда признался, что «заработал бы кучу денег».

Джейк Пол успешно выступает на ринге в поединках с профессиональными спортсменами. В частности, он вышел победителем из двух поединков с Тайроном Вудли, который дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также он отправил в нокаут экс-чемпиона Bellator и One Championship Бена Аскрена.

В ноябре 2020-го Тайсон принял участие в выставочном поединке против другого бывшего чемпиона мира — Роя Джонса. Тогда была зафиксирована ничья. Тайсон вышел на ринг впервые с 2005 года.