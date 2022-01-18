Ветер сорвал 50-килограммовый крест с Софийского собора в Киеве

Сильный ветер сорвал трехметровый крест с купола Софийского собора в центре Киева. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей».

Инцидент произошел ночью, поэтому никто не пострадал. 50-килограммовый крест передали на реставрацию — его будут восстанавливать. Крестам на соборе меньше 40 лет. По словам заместителя генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вадима Кириленко, они могут стоять вечно, если соблюдать правила.

Кириленко объяснил, что советские реставраторы допустили ошибку: основу крестов из черного металла обернули медью. «Эти металлы между собой сработали и друг друга съели», — рассказал гендиректор. Сейчас специалисты обследуют купола и кресты на них. При необходимости кресты снимут, если они будут представлять опасность для посетителей и работников музея. Летом можно будет начать реставрацию объектов.

В октябре 2021 года обрушившийся на Москву ураган повредил стену Кремля. Ветер оказался настолько сильным, что снес установленные для реставрации строительные леса и сорвал один из зубцов крепости.