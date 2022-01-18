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Вирусолог оценил эффективность локдауна при распространении омикрон-штамма

Вирусолог Лукашев: локдауны при омикрон-штамме имеют ограниченную эффективность

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

При распространении омикрон-штамма коронавируса локдауны имеют ограниченную эффективность. Так действенность подобных мер оценил вирусолог Александр Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Локдауны имеют очень ограниченную эффективность против омикрона. Потому что вирус очень заразный. Локдаун был введен в Нидерландах, и он позволил выиграть примерно неделю. Вряд ли уменьшил общее количество случаев», — сказал Лукашев.

Он добавил, что южноафриканский вариант вируса распространился по всей России и в инкубационном периоде находится больше человек, чем показывает статистика.

Ранее возможность введения локдауна в России оценил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса это маловероятно.

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Анастасия Шейкина
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