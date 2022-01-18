Вирусолог оценил эффективность локдауна при распространении омикрон-штамма
При распространении омикрон-штамма коронавируса локдауны имеют ограниченную эффективность. Так действенность подобных мер оценил вирусолог Александр Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Локдауны имеют очень ограниченную эффективность против омикрона. Потому что вирус очень заразный. Локдаун был введен в Нидерландах, и он позволил выиграть примерно неделю. Вряд ли уменьшил общее количество случаев», — сказал Лукашев.
Он добавил, что южноафриканский вариант вируса распространился по всей России и в инкубационном периоде находится больше человек, чем показывает статистика.
Ранее возможность введения локдауна в России оценил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса это маловероятно.