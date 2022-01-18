Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы города-спутники Москвы с минимальной стоимостью жилья

«Азбука Жилья»: в январе в Подмосковье находится 230 квартир стоимостью до 5 млн руб.

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

В январе 2022 года больше всего вторичных квартир среди городов-спутников Москвы с минимальной стоимостью жилья — до пяти миллионов рублей — находится в Балашихе и Королеве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Азбука Жилья».

В общей сложности в десятикилометровой зоне от МКАД находятся около 230 подобных лотов. На Балашиху приходится 62 процента, на Королев — 20 процентов. Долю в пять процентов составляют квартиры в Мытищах. Остальное предложение распределено по городам в незначительных долях.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября

Что касается бюджета, которого хватит на квартиру, то городом, где на приобретение жилья понадобится меньше всего средств, назвали Видное (2,98 миллиона рублей за квартиру). Вторую строчку рейтинга заняла Балашиха со стоимостью объекта в 3,2 миллиона рублей Топ-3 списка замкнул Королев с показателем в 3,8 миллиона рублей.

Ранее аналитики «Азбуки Жилья» выяснили, что с января 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья в городах ближайшего Подмосковья увеличилась на 20,5 процента. Лидером рейтинга стала Балашиха с ценой за «квадрат» почти в 148,4 тысячи рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Россия и Белоруссия рассмотрели возможное привлечение всего военного потенциала
Белорусские пограничники пообещали стрелять на поражение
В Госдуме назвали список малоизвестных льгот для россиян
Сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии отца
Забивший до смерти косулю на дороге россиянин получил срок из-за наркотиков
Представитель Емельяненко прокомментировал задержание менеджера бойца
В ФРГ назвали позицию главы МИД Бербок несоответствующей политической реальности
В российском регионе во время уборки снега повредили десятки автомобилей
В Гонконге решили уничтожить две тысячи хомяков из-за COVID-19
В ФРГ подчеркнули отсутствие альтернативы стабильным отношениям с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter