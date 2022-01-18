Названы города-спутники Москвы с минимальной стоимостью жилья

В январе 2022 года больше всего вторичных квартир среди городов-спутников Москвы с минимальной стоимостью жилья — до пяти миллионов рублей — находится в Балашихе и Королеве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Азбука Жилья».

В общей сложности в десятикилометровой зоне от МКАД находятся около 230 подобных лотов. На Балашиху приходится 62 процента, на Королев — 20 процентов. Долю в пять процентов составляют квартиры в Мытищах. Остальное предложение распределено по городам в незначительных долях.

Что касается бюджета, которого хватит на квартиру, то городом, где на приобретение жилья понадобится меньше всего средств, назвали Видное (2,98 миллиона рублей за квартиру). Вторую строчку рейтинга заняла Балашиха со стоимостью объекта в 3,2 миллиона рублей Топ-3 списка замкнул Королев с показателем в 3,8 миллиона рублей.

Ранее аналитики «Азбуки Жилья» выяснили, что с января 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья в городах ближайшего Подмосковья увеличилась на 20,5 процента. Лидером рейтинга стала Балашиха с ценой за «квадрат» почти в 148,4 тысячи рублей.