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В Москве госпитализирован посол Белоруссии

Mash: посол Белоруссии Владимир Семашко госпитализирован с сердечным приступом
Владимир Семашко

Владимир Семашко. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Посла Белоруссии в России Владимира Семашко госпитализировали с сердечным приступом в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 16 января Семашко пожаловался на проблемы с сердцем. Врачи приняли решение о госпитализации пациента. Сообщается, что у посла было повышенное давление, учащенная работа предсердий и кровоизлияние в глаз. Пациента стабилизировали, его состояние оценивают как средней тяжести.

В посольстве Белоруссии не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Семашко назначили послом в России в ноябре 2018 года, до этого он занимал высокие должности в правительстве Белоруссии. В мае 2019 белорусский лидер Александр Лукашенко дополнительно наделил Семашко полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства.

В последних заявлениях Семашко уделял внимание теме интеграции России и Белоруссии. В частности, в ноябре он рассказал, что страны согласовывают механизм взаимного признания вакцинации граждан от COVID-19.

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Дмитрий Настасьев
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