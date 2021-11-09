Россия и Белоруссия взаимно признают сертификаты вакцинации от COVID-19

Белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что Москва и Минск разрабатывают механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19. Этот шаг Семашко выделил в качестве еще одного примера интеграции двух стран. Слова посла передает РИА Новости.

Семашко выступил на экспертной сессии «Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции», которая проходит на площадке Института Европы РАН. Никаких сроков согласования механизма посол, однако, не сообщил.

Кроме того, Семашко назвал примером союзнической поддержки передачу Россией технологии производства вакцины «Спутник V» Белоруссии и поблагодарил Москву за снятие транспортных ограничений на железной дороге и в авиации.

В Белоруссии планируют запустить производство «Спутника V» по полному циклу к концу 2021 года, однако Минск также хочет наладить у себя изготовление китайских вакцин.

На 24 октября в Белоруссии полностью вакцинированы чуть более 20 процентов населения, первую дозу получили 29 процентов.