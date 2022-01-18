Роспотребнадзор назвал число случаев заражения омикроном в Москве

В Москве был зарегистрирован 1241 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

По данным ведомства, из общего числа заразившихся 976 пациентов не выезжали за пределы столицы и Подмосковья. Отмечается, что наибольшее число случаев связано с туристическими поездками в Турцию (16 процентов), ОАЭ (11 процентов), Доминикану (9 процентов) и Египет (1,4 процента).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в структуре заболеваемости COVID-19 в городе доминирует омикрон. По его словам, этот штамм намного заразнее, но протекает в более легкой форме. «Первые данные о распространении омикрона в Москве подтверждают эти факты», — отметил градоначальник.

По информации оперштаба, на 18 января в Москве за сутки выявили 8342 новых случаев коронавируса. Днем ранее, 17 января, в городе было зафиксировано 7529 новых заражений. Антирекорд по приросту заболеваемости COVID-19 обновляется в столице второй день подряд.