Собянин оценил ситуацию с омикроном в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в структуре заболеваемости COVID-19 в городе доминирует омикрон. Оценкой ситуации с распространением нового штамма коронавируса в столице он поделился во вторник, 18 января, в своем блоге.

Градоначальник отметил, что омикрон намного заразнее, но протекает в более легкой форме. «Первые данные о распространении омикрона в Москве подтверждают эти факты», — подчеркнул он.

Собянин уточнил также, что несмотря на высокие темпы заболеваемости новым штаммом роста числа госпитализаций пока не наблюдается, оно остается сравнительно небольшим. Если летом и осенью 2021 года при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тысячи человек в день, то сейчас речь идет о 750-800 пациентах.

По данным оперштаба на 18 января, в столице за сутки выявили 8342 новых случаев коронавируса. Днем ранее, 17 января, в городе было зафиксировано 7529 новых заражений. Таким образом, антирекорд по приросту заболеваемости COVID-19 обновляется в Москве второй день подряд.