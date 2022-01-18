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Собянин оценил ситуацию с омикроном в Москве

Собянин: омикрон доминирует в структуре заболеваемости COVID-19 в Москве
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в структуре заболеваемости COVID-19 в городе доминирует омикрон. Оценкой ситуации с распространением нового штамма коронавируса в столице он поделился во вторник, 18 января, в своем блоге.

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Градоначальник отметил, что омикрон намного заразнее, но протекает в более легкой форме. «Первые данные о распространении омикрона в Москве подтверждают эти факты», — подчеркнул он.

Собянин уточнил также, что несмотря на высокие темпы заболеваемости новым штаммом роста числа госпитализаций пока не наблюдается, оно остается сравнительно небольшим. Если летом и осенью 2021 года при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тысячи человек в день, то сейчас речь идет о 750-800 пациентах.

По данным оперштаба на 18 января, в столице за сутки выявили 8342 новых случаев коронавируса. Днем ранее, 17 января, в городе было зафиксировано 7529 новых заражений. Таким образом, антирекорд по приросту заболеваемости COVID-19 обновляется в Москве второй день подряд.

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Евгения Куликова
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