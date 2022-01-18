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Спорт

Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в США

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов показал арену турнира Eagle FC в США
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: @khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов показал болельщикам фотографию арены турнира Eagle FC, который пройдет в США. Пост доступен в Instagram спортсмена.

На кадре можно увидеть сам восьмиугольник, а также места для зрителей. На переднем плане — сам Нурмагомедов. «28 января позади меня будут искры», — написал владелец промоушена, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

28 января в Майами пройдет первый турнир Eagle FC в США. Он должен послужить стартом серии ивентов. В главном бою вечера выступит российский тяжеловес Сергей Харитонов. Его оппонентом станет Тайрон Спонг.

Помимо организации турниров в США, Eagle FC стал подписывать контракты с известными иностранными бойцами. В частности, ростер организации пополнил Кевин Ли, также выступавший в UFC.

Николай Костюков
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