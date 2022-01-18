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Гинцбург высказался о предпосылках к завершению пандемии COVID-19

Александр Гинцбург заявил об отсутствии предпосылок к завершению пандемии на омикроне

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В настоящее время отсутствуют какие-либо научные предпосылки к тому, что пандемия коронавируса может завершиться на омикрон-штамме. Такое мнение высказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает во вторник, 18 января, ТАСС.

Глава центра имени Гамалеи допустил, что омикрон-штамм может перезаражать всех. По его мнению, пандемия коронавируса будет длиться до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения в мире.

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Ранее он отметил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса составляет около 75 процентов.

Если человек сделал повторную прививку «Спутником Лайт», то защита к омикрон-штамму будет стопроцентная, пояснил Гинцбург. По его сведениям, эффективность «Спутника V» у не сделавших повторную прививку граждан через полгода составила примерно 56-57 процентов.

Он подчеркивал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для выявления вируснейтрализующих антител к омикрону.

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Анна Щербакова
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