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Назван новый способ купить дефицитную PlayStation 5

Sony начала продавать консоли PlayStation 5 напрямую

Фото: Globallookpress.com

Sony решила продавать приставки PS5 напрямую покупателям, минуя посредников. Об этом сообщается на сайте организации.

Компания в тестовом режиме начала реализацию дефицитных игровых консолей нового поколения. Для того чтобы оставить заявку на приобретение девайса, нужно зайти на сайт PlayStation и зарегистрироваться. Затем сотрудники выберут случайных пользователей и оповестят их по почте о возможности оплатить и получить свою консоль.

Таким образом Sony намерена реализовывать названную приставку, минуя посредников в лице сетевых магазинов. «У нас будет ограниченное количество консолей PS5, доступных клиентам для покупки напрямую с сайта PlayStation», — уточнили в корпорации. Новый способ приобрести геймерское устройство в настоящий момент актуален только для жителей США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Представители Sony уточнили, что регистрация в программе не гарантирует, что каждый участник получит приглашение. В рамках специальной акции пользователь сможет приобрести только один экземпляр приставки. В компании не уточнили, будет ли программа развернута на другие страны.

В России и многих других регионах приобрести приставку Sony официальным способом можно только в партнерских магазинах. В конце 2021 года партия PS5 поступила в распоряжение ретейлера DNS, который реализовывал консоли случайным выбором покупателей.

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Андрей Ставицкий
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