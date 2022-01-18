Раскрыт секрет наконечника на обувных шнурках

Журналисты Daily Star раскрыли секрет наконечника на обувных шнурках. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Согласно материалу, пользователи Twitter и Reddit неоднократно поднимали вопрос о том, как называются пластиковые или металлические наконечники и для чего они предназначены. Выяснилось, что данный элемент шнурков называется эглет. Он был изобретен англичанином Харви Кеннеди в 1790 году. Эглет необходим для того, чтобы шнурки не изнашивались раньше времени. Кроме того, благодаря наконечнику они легко продеваются в обувь.

«Я никогда не подозревал, что у этой штуки есть название, узнаю что-то новое каждый день», «Я предполагаю, что эглет — это детеныш какого-то животного». «Это что-то связанное с нитками и иголками?» — писали юзеры.

В декабре 2021 года журналисты раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Известно, что такой карман впервые появился на брюках модели 501 компании Levi's в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке.