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Власти опровергли подорожание сладостей в России

Минсельхоз: массового подорожания сладостей в России не будет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Минсельхозе опровергли сообщения о возможном подорожании кондитерских изделий в России, пишут «Известия». Власти утверждают, что не видят тенденции к массовому росту цен на сладости, заявили в пресс-службе ведомства.

«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», — указано в релизе. При этом Минсельхоз допустил отдельные случаи подорожания определенных наименований. При этом в ведомстве напомнили, что подорожание муки и яйца не превышала темпы инфляции благодаря действиям правительства. К 12 января, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5 процента, яиц — на 7,7 процента.

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В министерстве отмечают увеличение расходов производителей (на упаковку, тару, сырье, электричество, логистику и транспорт), однако утверждают, что участники рынка могут справиться с ростом цен, оптимизировав внутренние процессы и сократив маржинальность. Эксперты также отмечают, что на стоимость продукции в России влияют цены за рубежом — около 40 процентов российского показателя приходится именно на импорт инфляции, остальные 60 привнесли особенности отечественной экономики.

О грядущем подорожании кондитерских изделий заявили 18 января пять крупнейших производителей — Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка». Такие уведомления компании послали торговым сетям. Mondelez собирается повысить цены на бисквиты и печенье до 19 процентов, на шоколад — до девяти процентов. Ferrero готова повысить цены в среднем на шесть процентов на популярные бренды. «Объединенные кондитеры» также заявили о повышении закупочных цен до 18 процентов.

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Софья Ермакова
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