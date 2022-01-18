В России предупредили о подорожании сладостей

Производители сладостей предупредили о подорожании своей продукции в России. Речь идет о компаниях Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», пишут «Известия».

По информации издания, компания «Славянка» также намерена пересмотреть стоимость продукции, но с 17 января. В зависимости от бренда производители запрашивают разные повышения.

В «Верном» заявили, что Mondelez собирается повысить цены на бисквиты и печенье до 19 процентов, на шоколад — до 9 процентов, а на жевательную резинку и леденцы — до 6 процентов. В списках всего оказались более 60 товаров: жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold, печенье «Барни», крекеры «Тук», печенье «Юбилейное», Oreo и другие.

Как пояснил поставщик, подорожание товаров раз в год — вынужденная мера, которая позволит сохранить качество продукции на должном уровне. В торговой сети добавили, что компания Ferrero готова повысить цены в среднем на 6 процентов на популярные бренды — конфеты Ferrero и Raffaello, товары под брендом Kinder, пасту Nutella, всего в списке больше 130 позиций.

«Объединенные кондитеры» также заявили о повышении закупочных цен до 18 процентов, заявили в «Верном». Там также заявили, что собираются увеличить цены на вафельные торты, пряники, халву, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад, в списке почти 100 позиций.

При этом «Хлебпром» намерен повысить цены до 23 процента на торты и пирожные. Там добавили, что компания «Славянка» заявила об увеличении ценника на вафли и конфеты, всего 60 позиций, — максимум на 18 процентов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в России уже пройден, в 2022 году страна сможет решить проблемы. С 2022 года, по его словам, бюджетная политика приведена в соответствии с «нормальными уровнями».