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Сосо Павлиашвили рассказал о продаже квартиры из-за долгов

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, что в 1990-е годы продал квартиру ради возвращения долга

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Эстрадный певец и музыкант Сосо Павлиашвили рассказал, что в 1990-е годы оказался вынужден продать свою квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. Артист поделился подробностями в интервью «Вокруг ТВ».

По словам певца, в тот период он столкнулся с финансовыми трудностями — у него начались проблемы с бизнесом и образовались большие долги. В итоге певец продал недвижимость и переехал в квартиру поменьше. Однако Павлиашвили не пожалел о случившемся, а трудности сделали его сильнее. Через некоторое время обманувшие его люди связались с ним и вернули деньги.

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«Все, я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съемной хрущевке. Никто не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Я выходил и дарил всем радость, воодушевлял всех и очень многим помогал. Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было, но я помогал», — заявил певец.

В декабре 2021 года Павлиашвили рассказал в интервью о строгом воспитании сына, отметив, что не дарил ему квартиры или машины. Певец уточнил, что не придает большого значения материальному богатству. Более важным аспектом он считает наличие семьи.

Нина Ташевская
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