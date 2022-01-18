Стало известно о состоянии прожившей пять лет в московской клинике девочки

У пятилетней девочки, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», сейчас все хорошо. О состоянии ребенка рассказала ее приемная мать, пишет KP.RU.

«На прошлой неделе у нее было новогоднее выступление в школе, где она шикарно спела, станцевала», — сообщила женщина.

Она отметила, что девочка радуется «нормальной детской жизни».

17 января стало известно, что Юрия Зинкина и Татьяну Максимову — биологических отца и мать ребенка — лишили родительских прав. Девочка родилась недоношенной в 2014 году. Родители не забирали дочь из клиники, так как якобы опасались за ее жизнь.

В течение пяти лет они платили по миллиону рублей в месяц за ее пребывание в перинатальном центре и отказывались забирать. Весной 2020 года ребенка забрали в приемную семью.