Суд поставил точку в истории с прожившей пять лет в московской клинике девочкой

Юрия Зинкина и Татьяну Максимову — отца и мать девочки, которая прожила пять лет в московской клинике, — лишили родительских прав. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Из столичной клиники «Мать и дитя» девочку, которая там находилась с рождения, забрали в приемную семью только в 2020 году.

Ребенок родился недоношенным в 2014 году и проходил восстановление в медицинском учреждении. Родители не забирали дочь из клиники, так как якобы опасались за ее жизнь. В течение пяти лет они платили по миллиону рублей в месяц за проживание ребенка в перинатальном центре, а также отказывались забирать девочку.

С 20 марта 2019 года клиника не брала с них деньги и требовала забрать ребенка. Однако Максимова была уверена, что ее дочь нуждается в стационарном лечении, а выписка несет угрозу ее здоровью.